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Спорт / Арена

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

15 сентября 2021 года, 14:00

 В Псковской области будут установлены четыре большие воркаут-площадки, сообщила «Псковской правде» руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

Она отметила, что одну площадку уже смонтировали в Великих Луках. Ещё две появятся в Пскове, одна — в Островском районе. Планируется, что комплексы установят до конца месяца.

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

Елена Чернышова подчеркнула, что площадки для занятия воркаутом обустраивают в регионе по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Они приобретены за счёт средств из внебюджетных источников.

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