Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

В Псковской области будут установлены четыре большие воркаут-площадки, сообщила «Псковской правде» руководитель регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

Она отметила, что одну площадку уже смонтировали в Великих Луках. Ещё две появятся в Пскове, одна — в Островском районе. Планируется, что комплексы установят до конца месяца.