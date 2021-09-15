Более 1200 наблюдателей будут работать на выборах в Псковской области

1260 наблюдателей от политических партий и кандидатов будут работать на выборах 19 сентября в Псковской области. Об этом сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

205 человек выступят наблюдателями от кандидатов. От партии «Единая Россия» на выборах будут работать 609 наблюдателей, от «Справедливой России» – 354, от КПРФ – 8 и от «Яблока» – 1

«Кто больше всего говорил про наблюдение на избирательных участках, тот меньше всего усилий в эту сторону предпринял», – отметил Игорь Сопов.

Также он подчеркнул, что на выборы 19 сентября придут нескольких международных экспертов, которые выступят не в роли наблюдателей. Международный наблюдатель будет по линии СНГ.