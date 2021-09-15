Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области

15 сентября 2021 года, 12:54

За минувшие сутки, 14 сентября, в Псковской области выявили еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках коронавирусом заразились 22 человека (всего 7 тыс. 850), в Пскове – 17 (всего 16 тыс. 850).

Десять новых случаев выявили в Невельском районе (всего 1 тыс. 900), по семь – в Дедовичском (всего 1 тыс. 138) и Стругокрасненском (всего 616) районах. Шесть человек заразились коронавирусом в Псковском (всего 3 тыс. 954) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 292) районах. По два новых случая выявлено в Великолукском (всего 1 тыс. 821), Новоржевском (всего 682), Порховском (1 тыс. 454) и Себежском (всего 815) районах, по одному – в Гдовском (всего 773), Красногородском (всего 435), Куньинском (всего 455), Опочецком (всего 1 тыс. 304), Палкинском (всего 504), Печорском (всего 874) и Плюсском (всего 859) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 48 тыс. 359 человек, выздоровели – 41 тыс. 800, в том числе 109 за прошедшие сутки. Умерли 724 жителя региона, три из них скончались 14 сентября. На данный момент проведено 518 тыс. 573 исследования на COVID-19, 1 тыс. 906 – за минувшие сутки.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Врачей областной инфекционной больницы привлекут к работе в медкорпусе ПсковГУ
Заморозки ждут жителей Псковской области две ночи подряд
Отопление в домах Пскова могут дать на следующей неделе
Сбор клюквы разрешили в охраняемой зоне Полистовского заповедника Псковской области
Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области
Более 1200 наблюдателей будут работать на выборах в Псковской области
В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 16-17 сентября
К 70% приближается исполнение «дорожного» нацпроекта в Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:38 15.09.2021

Мировой заговор в действии. Швеция молодец. Монголия и Израиль привили большинство взрослого населения, и в разы увеличилась заболеваемость ковидом. "Иначе распространить болезнь будет просто невозможно", Д.Медведев об необходимости ковидвакцинации.

«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба
Черное и цветное

Общество
13 сентября 10:28

Черное и цветное

Работы псковских студенток попали на страницы американских журналов моды