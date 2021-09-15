Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области

За минувшие сутки, 14 сентября, в Псковской области выявили еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Великих Луках коронавирусом заразились 22 человека (всего 7 тыс. 850), в Пскове – 17 (всего 16 тыс. 850).

Десять новых случаев выявили в Невельском районе (всего 1 тыс. 900), по семь – в Дедовичском (всего 1 тыс. 138) и Стругокрасненском (всего 616) районах. Шесть человек заразились коронавирусом в Псковском (всего 3 тыс. 954) и Новосокольническом (всего 1 тыс. 292) районах. По два новых случая выявлено в Великолукском (всего 1 тыс. 821), Новоржевском (всего 682), Порховском (1 тыс. 454) и Себежском (всего 815) районах, по одному – в Гдовском (всего 773), Красногородском (всего 435), Куньинском (всего 455), Опочецком (всего 1 тыс. 304), Палкинском (всего 504), Печорском (всего 874) и Плюсском (всего 859) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 48 тыс. 359 человек, выздоровели – 41 тыс. 800, в том числе 109 за прошедшие сутки. Умерли 724 жителя региона, три из них скончались 14 сентября. На данный момент проведено 518 тыс. 573 исследования на COVID-19, 1 тыс. 906 – за минувшие сутки.