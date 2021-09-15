В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев

7,3 км автомобильной дороги введены в эксплуатацию после ремонта в Островском районе Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Участок дороги Остров – Новоржев, проходящий через деревни Шмойлы и Влазово, был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
В рамках работ подрядчиком была выполнена планировка откосов и дна кюветов, отремонтированы 19 водопропускных труб, расчищено более одного гектара полосы отвода от деревьев и кустарников, а также укреплены дорожные обочины.
Кроме того, в порядок были приведены четыре автобусные остановки, установлены два автопавильона, урны и скамейки. Материалом для асфальтобетонного покрытия дорожного полотна выступила смесь, соответствующая новому ГОСТу.
Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
На проведение ремонтных работ из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.