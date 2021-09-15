В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев

7,3 км автомобильной дороги введены в эксплуатацию после ремонта в Островском районе Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Участок дороги Остров – Новоржев, проходящий через деревни Шмойлы и Влазово, был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».