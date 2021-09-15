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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев

15 сентября 2021 года, 12:12

7,3 км автомобильной дороги введены в эксплуатацию после ремонта в Островском районе Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Участок дороги Остров – Новоржев, проходящий через деревни Шмойлы и Влазово, был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев

Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В рамках работ подрядчиком была выполнена планировка откосов и дна кюветов, отремонтированы 19 водопропускных труб, расчищено более одного гектара полосы отвода от деревьев и кустарников, а также укреплены дорожные обочины.

Кроме того, в порядок были приведены четыре автобусные остановки, установлены два автопавильона, урны и скамейки. Материалом для асфальтобетонного покрытия дорожного полотна выступила смесь, соответствующая новому ГОСТу.

В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев

Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

На проведение ремонтных работ из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.

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Комментарии

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Бабулечка
13:49 15.09.2021

По дороге на снимке слева нет ям, как во дворе за областной стоматологией. Ямы <br/>с годами, углубляются и расширяются, а мэры, ситичиновники, депутаты -никто не желают видеть проблему. Что за власть, которая переложила ремонт во дворах на жителей, за деньги жителей. Где же наши налоги?необходимо делать правильный выбор 19 сентября!

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