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Общество

Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 16-17 сентября

15 сентября 2021 года, 11:33

В ночь с 16 на 17 сентября в Псковской области ожидаются заморозки, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Температура воздуха местами будет держаться на отметке 0...-2 градуса.

Ранее начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова прогнозировала приход в регион во второй половине сентября «бабьего лета», которое продержится практически до конца месяца. Дневные температуры в этот период ожидаются +10...+15 градусов, ночные -  от +2 до +7 градусов.

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