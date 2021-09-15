Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 16-17 сентября

В ночь с 16 на 17 сентября в Псковской области ожидаются заморозки, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Температура воздуха местами будет держаться на отметке 0...-2 градуса.

Ранее начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова прогнозировала приход в регион во второй половине сентября «бабьего лета», которое продержится практически до конца месяца. Дневные температуры в этот период ожидаются +10...+15 градусов, ночные - от +2 до +7 градусов.