К 70% приближается исполнение «дорожного» нацпроекта в Псковской области

Обсуждение вопросов по теме реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории региона состоялось на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и и.о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

Исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области приближается к 70%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе встречи руководитель профильного комитета отметил, что работы полностью завершены и приняты на 16 объектах. На данный момент приемка и работы на переходящих объектах продолжаются. Так, в Пскове на улице Коммунальной подрядчиком срезается старый асфальт, на Рижском проспекте ведется замена бордюрного камня.

Глава региона отметил, что дорожная сфера Псковской области в рамках реализации нацпроектов всегда показывает достойные результаты, и подчеркнул, что на данный момент необходимо сосредоточиться на завершении всех работы на объектах до наступления неблагоприятных погодных условий.

Станислав Стармолотов доложил о новом опыте привлечения иностранных подрядных организаций к выполнению дорожного ремонта в Псковской области. Так, один из белорусских подрядчиков будет выполнять капитальный ремонт на ряде участков дороги Себеж – Глубочица – граница с Белоруссией протяженностью 5 км. Работы планируют завершить к 2023 году.

Михаил Ведерников положительно оценил привлечение новой подрядной организации и поручил наладить с ней оперативное взаимодействие для выполнения всех ремонтных работ в установленный срок.