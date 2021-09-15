Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Студенты ПсковГУ отличились на всероссийском ИТ-диктанте

15 сентября 2021 года, 10:13

Высший балл на всероссийском ИТ-диктанте получили восемь студентов ПсковГУ, сообщает Псковское агентство информации.

Студенты ПсковГУ отличились на всероссийском ИТ-диктанте

Дарья Хваткова

В рамках акции, приуроченной ко Дню программиста и ежегодно отмечающейся в 256 день года, на базе Псковского государственного университета 13 сентября прошел диктант по информационным технологиям. В нём приняли участие более 180 студентов, учащихся на программах бакалавриата и магистратуры института инженерных наук и института математического моделирования и игропрактики.

65 студентов ПсковГУ прошли ИТ-тестирование с результатом в 95 баллов, восемь – в 100 баллов. В диктант вошли тестовые вопросы разного уровня сложности: основы работы с компьютерной техникой, навыки применения интернет ресурсов, знания в сфере интернет вещей и блокчейна и не только. Тестирование позволило оценить уровень компетенций участников, а также их владение цифровыми навыками различного уровня.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Врачей областной инфекционной больницы привлекут к работе в медкорпусе ПсковГУ
Заморозки ждут жителей Псковской области две ночи подряд
Отопление в домах Пскова могут дать на следующей неделе
Сбор клюквы разрешили в охраняемой зоне Полистовского заповедника Псковской области
Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области
Более 1200 наблюдателей будут работать на выборах в Псковской области
Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области после ремонта введен в эксплуатацию участок дороги Остров – Новоржев
Заморозки ожидаются в Псковской области ночью 16-17 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом

Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба
Черное и цветное

Общество
13 сентября 10:28

Черное и цветное

Работы псковских студенток попали на страницы американских журналов моды