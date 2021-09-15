Студенты ПсковГУ отличились на всероссийском ИТ-диктанте

В рамках акции, приуроченной ко Дню программиста и ежегодно отмечающейся в 256 день года, на базе Псковского государственного университета 13 сентября прошел диктант по информационным технологиям. В нём приняли участие более 180 студентов, учащихся на программах бакалавриата и магистратуры института инженерных наук и института математического моделирования и игропрактики.

65 студентов ПсковГУ прошли ИТ-тестирование с результатом в 95 баллов, восемь – в 100 баллов. В диктант вошли тестовые вопросы разного уровня сложности: основы работы с компьютерной техникой, навыки применения интернет ресурсов, знания в сфере интернет вещей и блокчейна и не только. Тестирование позволило оценить уровень компетенций участников, а также их владение цифровыми навыками различного уровня.