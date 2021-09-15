Небольшие дожди и до 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 15 сентября

15 сентября в Псковской области ожидается от +10 до +15 градусов в дневное время и от +1 до +6 градусов в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность. Ночью – без существенных осадков. В дневное время прогнозируется небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Местами порывистый.

В Пскове в дневное время столбики термометров покажут +11...+13 градусов, ночью – +3...+5 градусов. Днём ожидается небольшой дождь.

В Великих Луках без осадков. Днём воздух прогреется до +12...+14 градусов, в ночное время прогнозируется +2...+4 градуса.