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Общество

Небольшие дожди и до 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 15 сентября

15 сентября 2021 года, 08:29

15 сентября в Псковской области ожидается от +10 до +15 градусов в дневное время и от +1 до +6 градусов в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшие дожди и до 15 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 15 сентября

Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность. Ночью – без существенных осадков. В дневное время прогнозируется небольшой дождь. Ветер северных направлений умеренный. Местами порывистый.

В Пскове в дневное время столбики термометров покажут +11...+13 градусов, ночью – +3...+5 градусов. Днём ожидается небольшой дождь.

В Великих Луках без осадков. Днём воздух прогреется до +12...+14 градусов, в ночное время прогнозируется +2...+4 градуса. 

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