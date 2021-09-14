Сертификаты на 2,2 млн рублей получили победители конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области

Семья Анастасии и Максима Князьковых из Великих Лук победила в номинации «Лучшая городская семья». «Лучшей сельской семьей» стала семья Олеси и Сергея Брекиных из Псковского района. Им были вручены сертификаты на единовременную выплату в размере 2,2 млн рублей для приобретения жилого помещения.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, присутствовавший на мероприятии, отметил, что он рад очно познакомиться с победителями. Глава региона также указал на то, что конкурс «Многодетная семья года» проходит в Псковской области впервые и данное событие имеет историческое значение.

«Вы, действительно, те, на кого нужно равняться. Несмотря на все сложности и вызовы, вы достойно растите своих детей, чтобы те показывали хорошие результаты в учебе, спорте, любимых занятиях. Ну и, конечно, ваши дети большие молодцы, что достигают многого», – отметил губернатор.

Олеся Брекина выступила от имени многодетных семей с ответным словом:

«Институт семьи – одна из основ сильного государства, и вы как истинный патриот оказываете поддержку семьям Псковского края. Особое внимание многодетным семьям – стимул воспитания достойных граждан нашей Родины. Мы искренне благодарим вас от всех семей за созидание, развитие Псковской области».