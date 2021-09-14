Сертификаты на 2,2 млн рублей получили победители конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области

14 сентября прошла торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Многодетная семья года». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Семья Анастасии и Максима Князьковых из Великих Лук победила в номинации «Лучшая городская семья». «Лучшей сельской семьей» стала семья Олеси и Сергея Брекиных из Псковского района. Им были вручены сертификаты на единовременную выплату в размере 2,2 млн рублей для приобретения жилого помещения.
Фото с сайта администрации Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, присутствовавший на мероприятии, отметил, что он рад очно познакомиться с победителями. Глава региона также указал на то, что конкурс «Многодетная семья года» проходит в Псковской области впервые и данное событие имеет историческое значение.
«Вы, действительно, те, на кого нужно равняться. Несмотря на все сложности и вызовы, вы достойно растите своих детей, чтобы те показывали хорошие результаты в учебе, спорте, любимых занятиях. Ну и, конечно, ваши дети большие молодцы, что достигают многого», – отметил губернатор.
Олеся Брекина выступила от имени многодетных семей с ответным словом:
«Институт семьи – одна из основ сильного государства, и вы как истинный патриот оказываете поддержку семьям Псковского края. Особое внимание многодетным семьям – стимул воспитания достойных граждан нашей Родины. Мы искренне благодарим вас от всех семей за созидание, развитие Псковской области».
Фото с сайта администрации Псковской области
После в формате неформального общения победившие семьи поделились с Михаилом Ведерниковым историей участия, достижениями своих детей и эмоциями после объявления результатов. Губернатор рассказал о работе Администрации региона в части улучшения социальной и спортивной инфраструктуры населенных пунктов области.
Глава региона также дал ряд поручений по дальнейшему проведению конкурса. В следующем году о старте конкурса будет объявлено заранее, и каждый желающий сможет собрать и подать необходимые документы. Также будет проработают вопрос поощрения участников в зависимости от итогового рейтинга.
В рамках первого регионального конкурса «Многодетная семья года» были рассмотрены 34 заявки от многодетных семей, 28 заявок допущено до участия по двум номинациям.