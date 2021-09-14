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Культура / Наследие

Неизвестную ранее постройку выявили в центре Пскова

14 сентября 2021 года, 18:26

 В центре Пскова в ходе раскопок у бывшего здания кинотеатра «Октябрь» обнаружили фрагмент большой постройки. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области на своей странице в Instagram.

Неизвестную ранее постройку выявили в центре Пскова

Сейчас археологи работают в слое, предположительно, XV века на глубине порядка 3 метров. Там они выявили деревянные конструкции, которые находятся в хорошей сохранности. «В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу пока сказать сложно, но мы продолжаем искать», - отметили археологи.

Раскопки идут вдоль инженерных коммуникаций, которые подведены к зданию бывшего кинотеатра. В средние же века здесь находились Княжий и Государев дворы, с XVIII века — Пушечный.

Ранее у «Октября» исследователи обнаружили в слое XVIII века ливневую канализацию, открыли угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века и часть ещё одного храма, предположительно, освящённого в честь Варлаама Хутынского.

Здание «Октября» находится на реконструкции. Затем в ней разместиться библиотека имени Василева.

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