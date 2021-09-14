Неизвестную ранее постройку выявили в центре Пскова

В центре Пскова в ходе раскопок у бывшего здания кинотеатра «Октябрь» обнаружили фрагмент большой постройки. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области на своей странице в Instagram.

Сейчас археологи работают в слое, предположительно, XV века на глубине порядка 3 метров. Там они выявили деревянные конструкции, которые находятся в хорошей сохранности. «В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу пока сказать сложно, но мы продолжаем искать», - отметили археологи.

Раскопки идут вдоль инженерных коммуникаций, которые подведены к зданию бывшего кинотеатра. В средние же века здесь находились Княжий и Государев дворы, с XVIII века — Пушечный.

Ранее у «Октября» исследователи обнаружили в слое XVIII века ливневую канализацию, открыли угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века и часть ещё одного храма, предположительно, освящённого в честь Варлаама Хутынского.

Здание «Октября» находится на реконструкции. Затем в ней разместиться библиотека имени Василева.