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Культура / Наследие

Имя Валентина Курбатова присвоят Псковской областной библиотеке

14 сентября 2021 года, 17:34

Имя Валентина Курбатова присвоят Псковской областной научной библиотеке. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева рассказала, что процесс о присвоении Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова запустили при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В настоящий момент идет подготовка необходимых документов.

«Это будет большая ответственность и гордость за нашего соотечественника», – заявила Ольга Тимофеева.

25 сентября на первом этаже библиотеки также откроется кабинет имени Курбатова.

Имя Валентина Курбатова присвоят Псковской областной библиотеке

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городе Салаване Куйбышевской области.

Учился он в школе № 9 города Чусового Пермской области, где делал свои первые заметки в школьных рукописных журналах. В 1959 году Валентина Курбатова призвали на Северный флот. К этому времени относятся его первые публикации в газете «Комсомолец Заполярья».

В 1962 году после демобилизации писатель приехал в Псков и начал работать корректором в районной газете Псковского района «Ленинская искра». В 1965 году он стал корреспондентом в областной молодёжной газете «Молодой ленинец». В этот период Валентин Курбатов окончил Государственный институт кинематографии (ВГИК) по курсу киноведения.

В этот период публикации писателя печатаются в журналах «Москва», «Иностранная литература», «Север», «Наш современник», «Урал», в газетах «Культура», «Литературное обозрение», «Литературная газета».

С 1999 года Валентин Курбатов становится членом Международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, редколлегий журналов «День ночь», «Литературная учёба», редсовета журнала «Роман-газета XXI века», общественного совета журнала «Москва». С 2006 года – членом Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, с 2012 года – членом Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Также Валентин Курбатов – член правления Союза писателей России.

Валентин Курбатов – лауреат премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области и целого ряда других наград.

За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награждён медалью Пушкина, а в 2016-м стал обладателем ещё одной государственной награды — ордена Дружбы. В 2020 году президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства.

В 2020 году Валентин Курбатов был членом почётного жюри Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».

Скончался известный писатель 6 марта 2021 года на 82-ом году жизни в Пскове.

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