Пожилого мужчину ищут в лесу Бежаникого района с 28 августа

В Бежаницком районе разыскивают 73-летнего Александра Огнева, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Мужчина ушёл в лес у деревни Медведово Кудеверской волости 28 августа и не вернулся.

Рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Глаза голубые, сутулится. В день исчезновения был одет в зелёный дождевик, чёрную куртку, чёрные резиновые сапоги и зелёную куртку.

Отмечается, что у мужчины возможна потеря памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионера, а также тех, кто готов принять участие в поиске, просят позвонить по телефонам 112, 8-800-700-54-52 или инфоргу по номеру 8-911-694-85-89 (Яна).