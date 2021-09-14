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Общество / Здоровье

Строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в этом году в Псковской области

14 сентября 2021 года, 16:52

В ходе беседы 14 сентября глава Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан обсудили строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных населенных пунктах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона,

До 2025 года в рамках специализированной программы планируется построить 199 фельдшерско-акушерских пунктов. 23 объекта начнут возводить уже в этом году.

Подрядчик определен и в ближайшее время выйдет на площадки. Губернатор отметил, что регионом также формируются участки для перспективного строительства фельдшерско-акушерских пунктов в дальнейшем. Александр Гуцан отметил важность не только внутренней отделки помещений, но и благоустройства прилегающих территорий возводящихся объектов.

14 сентября состоялась рабочая встреча и Губернатора региона Михаила Ведерникова.

На встрече Михаил Ведерников также сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе, рассказал о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Суточные темпы вакцинации выше общероссийского показателя на настоящий момент. Привито 180 тыс. человек.

Строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в этом году в Псковской области

«В лечении больных COVID-19 мы справляемся силами областной инфекционной больницы, стараемся не трогать коечный фонд других медицинских учреждений. Это позволяет максимально полно оказывать населению плановую медицинскую помощь», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников указал на характерный для Псковской области высокий дефицит медицинских кадров. По мнению губернатора, развитие областного медицинского образования решит этот кадровый вопрос. Проект строительства учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ уже проработан. Его поддержал Владимир Путин. По поручению президента порядка 1 млрд рублей будет направлено на возведение данного объекта.

На осуществление Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области в этом году направят более 1 млрд рублей. Планируется также реализовать мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры «Моглино-2», проектированию и созданию инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

Александр Гуцан и Михаил Ведерников также обсудили ситуацию на рынке труда и работу региона по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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