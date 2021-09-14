Строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов начнется в этом году в Псковской области

В ходе беседы 14 сентября глава Псковской области Михаил Ведерников и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан обсудили строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных населенных пунктах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона,

До 2025 года в рамках специализированной программы планируется построить 199 фельдшерско-акушерских пунктов. 23 объекта начнут возводить уже в этом году.

Подрядчик определен и в ближайшее время выйдет на площадки. Губернатор отметил, что регионом также формируются участки для перспективного строительства фельдшерско-акушерских пунктов в дальнейшем. Александр Гуцан отметил важность не только внутренней отделки помещений, но и благоустройства прилегающих территорий возводящихся объектов.

14 сентября состоялась рабочая встреча и Губернатора региона Михаила Ведерникова.

На встрече Михаил Ведерников также сообщил об эпидемиологической ситуации в регионе, рассказал о вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Суточные темпы вакцинации выше общероссийского показателя на настоящий момент. Привито 180 тыс. человек.

