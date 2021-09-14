31 псковский студент выйдет в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

31 студент Псковской области продемонстрирует себя в полуфинале всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На мероприятии соберутся больше тысячи студентов из регионов Северо-Западного федерального округа. Конкурсантам предстоит стать участниками деловой игры, позволяющей продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода», и проявить все свои навыки, способности и предрасположенности.

С помощью специалистов студенты определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. После участники будут решать задачи, исходя из ролевых компетенций, которые организаторы объявят в день полуфинала. Эксперты, в число которых войдут профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению, будут оценивать конкурсантов.

Итогу станут известны после завершения всех полуфиналов – в ноябре 2021 года. Участники смогут узнать свои результаты в личных кабинетах на платформе мероприятия. В финал конкурса «Твой Ход», который пройдет в Сочи, выйдет тысяча лучших студентов страны.