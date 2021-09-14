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Общество / Образование

31 псковский студент выйдет в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

14 сентября 2021 года, 15:32

31 студент Псковской области продемонстрирует себя в полуфинале всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

На мероприятии соберутся больше тысячи студентов из регионов Северо-Западного федерального округа. Конкурсантам предстоит стать участниками деловой игры, позволяющей продемонстрировать знания, полученные в процессе прохождения образовательных курсов «Твоего Хода», и проявить все свои навыки, способности и предрасположенности.

С помощью специалистов студенты определят роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах. После участники будут решать задачи, исходя из ролевых компетенций, которые организаторы объявят в день полуфинала. Эксперты, в число которых войдут профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению, будут оценивать конкурсантов.

Итогу станут известны после завершения всех полуфиналов – в ноябре 2021 года. Участники смогут узнать свои результаты в личных кабинетах на платформе мероприятия. В финал конкурса «Твой Ход», который пройдет в Сочи, выйдет тысяча лучших студентов страны.

31 псковский студент выйдет в полуфинал Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Дарья Хваткова

Организаторы также разработали деловую игру для студентов, которые пока не являются участниками «Твоего Хода». Она пройдет в вузах параллельно с полуфиналами конкурса и позволит узнать об основных проектах и возможностях, созданных для молодежи в России и регионах.

Для студентов Северо-Западного федерального округа полуфинал конкурса «Твой Ход» пройдет в Зеленоградске Калининградской области на площадке центра детского и семейного отдыха «Локомотив». В связи с профилактикой коронавируса конкурсанты будут работать в небольших коллективах. 11 двухдневных смен пройдет поочередно с 15 сентября по 9 октября 2021 года.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс человек со всей страны.

Организаторами всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России и Росмолодежи. Целью конкурса является развитие профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным в марте 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета.

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