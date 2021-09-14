В псковском парке «Россия – моя история» заложили фундамент и наружные сети

В Пскове заложили наружные сети и фундамент парка «Россия – моя история». Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

По его словам, на данный момент разработана вся проектная документация, сделаны фундаменты, засыпаны песком пазухи. «Конечно, не без проблем, проблемы возникают, в ручном режиме отрабатываем», – отметил председатель комитета по строительству и ЖКХ.

Сергей Грахов также напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон постоянно уделяют внимание данному вопросу.

«Объем уникальный. Я был в Казани в парке «Россия – моя история», это очень круто. Таких парков как можно больше нужно строить», – поделился председатель комитета.

Напомним, парк «Россия – моя история» в Пскове должен заработать в полную силу в 2022 году.