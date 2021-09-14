87% котельных Псковской области готовы к протапливанию

В Псковской области к протапливанию готовы 87% котельных. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

На данный момент при подготовке к отопительному сезону на особом контроле находятся четыре района Псковской области: Новоржевский, Великолукский, Пустошкинский и Куньинский. С данными муниципалитетами, по словам Сергея Грахова, на протяжении нескольких лет есть определенные проблемы.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ отметил, что в рамках подготовительных работ к отопительному сезону в домах сначала генерируется стрессовая ситуация для сетей, когда подается высокое давление в трубы, чтобы сразу выявить слабые места и утечки. Если на трубах возникают повреждения, их сразу же заменяют, а потом заново проверяют гидравлическим испытанием. Все подготовительные работы по отопительному сезону должны быть завершены до 1 октября.

«Процесс запуска отопления не простая история, это синхронная работа большого количества организаций. В Пскове это занимает до недели», – рассказал Сергей Грахов.