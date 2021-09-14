87% котельных Псковской области готовы к протапливанию

В Псковской области к протапливанию готовы 87% котельных. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.
На данный момент при подготовке к отопительному сезону на особом контроле находятся четыре района Псковской области: Новоржевский, Великолукский, Пустошкинский и Куньинский. С данными муниципалитетами, по словам Сергея Грахова, на протяжении нескольких лет есть определенные проблемы.
Председатель комитета по строительству и ЖКХ отметил, что в рамках подготовительных работ к отопительному сезону в домах сначала генерируется стрессовая ситуация для сетей, когда подается высокое давление в трубы, чтобы сразу выявить слабые места и утечки. Если на трубах возникают повреждения, их сразу же заменяют, а потом заново проверяют гидравлическим испытанием. Все подготовительные работы по отопительному сезону должны быть завершены до 1 октября.
«Процесс запуска отопления не простая история, это синхронная работа большого количества организаций. В Пскове это занимает до недели», – рассказал Сергей Грахов.
С 14 сентября в Псковской области проходит подключение к отоплению учреждений социальной защиты и образования. Оно проводится по предварительно принятым заявкам от руководителей. Первым муниципалитетом, в котором началась подача тепла в соцучреждения, выступил Палкинский район.
Начало отопительного сезона в жилых домах, как отметил Сергей Грахов, не привязано к какой-то конкретной дате. Подача тепла начнется, когда среднесуточная температура в +8 градусов будет держаться в течение 5 дней.
«В начале сентября было прохладно, в соцсетях говорили включить отопление. Но мы знали, что среднесуточная температура поднимется до +18. Если бы мы включили отопление, было бы жарко», – сообщил Сергей Грахов.
При этом он отметил, что комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству находится в тесном взаимодействии с Росгидрометцентром, получая прогноз на неделю вперед. Все имеющиеся данные доводятся до глав муниципалитетов. Согласно принятому нормативному акту, все районы могут начинать протапливание и подачу отопления, когда температура воздуха будет держаться на отметке в +10 градусов в течение 3 дней.
На данный момент Псковская область готова к отопительному сезону на 89%, при этом в прошлом году данный показатель составил лишь 85%. Уже подготовлено 95% жилого фонда, промыты системы отопления в домах. «В целом отопление можем сегодня подавать, дома готовы», – подчеркнул Сергей Грахов.