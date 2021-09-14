Псковский барбер: Наш типичный клиент — это солидный «дядя»

Типичный клиент барбершопа — это мужчина от 30 до 50 лет. «В общем, это солидные «дяди», - рассказали псковичи Роман Лашин и Владислав Снегиревский, недавно открывшие в такое заведение в центре Пскова.

По их словам, большинство клиентов — это жители Пскова, которые раньше может ходили в другие барбершопы. «Бывают какие-то туристы, проходящие мимо. Предполагаем, что это путешественники, которые останавливаются в отеле Old Estate. Были и иностранцы. Иногда к нам заходят целые туристические группы. Спрашивают разрешения — можно ли посмотреть? И гид рассказывает об этом здании», - рассказали в барбершопе.

Отметим, что 13 сентября в России отмечали День парикмахера. В связи с этим «АиФ-Псков» рассказал о псковском заведении, где стригут только мужчин, а также о том, что заставляет представителей сильного пола идти в парикмахеры и не страшно ли сейчас начинать свой бизнес, тем более такой специфический. Подробности ЗДЕСЬ>>>>