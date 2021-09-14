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Экономика

Семейную ипотеку под 6% могут оформить псковские семьи с детьми

14 сентября 2021 года, 11:30

Псковские семьи с детьми могут оформить семейную ипотеку под 6%. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 14 сентября.

Семейную ипотеку под 6% могут оформить псковские семьи с детьми

Дарья Хваткова

Семейную ипотеку могут получить псковские семьи, в которых ребёнок или родился с 1 января 2018 года, или родится до 31 декабря 2022 года. Она выдается на срок до 30 лет, первоначальный взнос по ней составит 15%. Максимальная сумма семейной ипотеки – 6 млн. рублей.

За последние два месяца в Псковской области льготной ипотекой – государственной поддержкой со ставкой 6% – воспользовались 93 человека.

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