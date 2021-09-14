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Общество / Здоровье

Почти 180 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

14 сентября 2021 года, 10:49

На данный момент в Псковской области 179 тыс. 214 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Почти 180 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

За прошедшие сутки, 13 сентября, первым компонентом вакцинировались 286 жителей региона. Оба компонента препарата получили 163 тыс. 717 человек, в том числе 865 за минувшие сутки. Ревакцинированы 2 тыс. 155 жителей Псковской области, из них 245 — 13 сентября.

Расход вакцины на данный момент составляет 76,5%.

«Удельные темпы вакцинации выше среднероссийского уровня, но до полной защиты от COVID-19 еще многое нужно сделать. Записывайтесь на прививку!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

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