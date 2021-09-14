Почти 180 тысяч жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса

На данный момент в Псковской области 179 тыс. 214 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За прошедшие сутки, 13 сентября, первым компонентом вакцинировались 286 жителей региона. Оба компонента препарата получили 163 тыс. 717 человек, в том числе 865 за минувшие сутки. Ревакцинированы 2 тыс. 155 жителей Псковской области, из них 245 — 13 сентября.

Расход вакцины на данный момент составляет 76,5%.

«Удельные темпы вакцинации выше среднероссийского уровня, но до полной защиты от COVID-19 еще многое нужно сделать. Записывайтесь на прививку!» – подчеркнул Михаил Ведерников.