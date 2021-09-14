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Общество / Здоровье

92 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Псковской области за сутки

14 сентября 2021 года, 10:01

За минувшие сутки, 13 сентября, в Псковской области коронавирусом заразились еще 92 человека. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Великих Луках добавились 24 новых случая коронавирусной инфекции (всего 7 тыс. 828), в Пскове – 20 (всего 16 тыс. 833). 

Семь новых случаев зафиксированы в Невельском районе (всего 1 тыс. 890), шесть – в Себежском районе (всего 813). По четыре заболевших выявлены в Островском (всего 2 тыс. 215) и Пустошкинском (всего 482) районах, по три – в Псковском  (всего 3 тыс. 948), Опочецком (1 тыс. 303), Дедовичском (всего 1 тыс. 131) и Красногородском (всего 434) районах. По два новых случая зафиксированы в Новосокольническом (всего 1 тыс. 286), Великолукском (всего 1 тыс. 180), Гдовском (всего 772) и Палкинском (всего 503) районах, по одному – в Порховском (всего 1 тыс. 452), Печорском (всего 873), Новоржевском (всего 680), Стругокрасненском (всего 609), Бежаницком (всего 514), Локнянском (всего 334) и Усвятском (всего 309) районах.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусной инфекцией заболели 48 тыс. 262 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 41 тыс. 691, в том числе 7 за прошедшие сутки. Умерли – 719. На данный момент проведено 516 тыс. 667 исследований на COVID-19, за минувшие сутки – 1 тыс. 187.

Также 13 сентября стало известно о появлении ещё одного очага коронавируса в регионе. Он зафиксирован в Идрицкой школе Себежского района. 

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