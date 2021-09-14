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Общество

14 сентября псковичам обещают до 15 градусов тепла

14 сентября 2021 года, 08:55

14 сентября в Псковской области ожидается от +10 до +15 градусов днем и от +2 до +7 градусов – ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами небольшие дожди. Ветер западных направлений, умеренный. Днем в отдельных районах порывистый.

В Пскове и Великих Луках существенных осадков не ожидается.

В Пскове днем воздух прогреется до +12...+14 градусов, в ночное время прогнозируется +4...+6 градусов.

В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут +13...+15 градусов, ночью – +2...+4 градуса.

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