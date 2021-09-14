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Общество

В Псковском районе выявлен новый инфицированный объект АЧС

14 сентября 2021 года, 08:28

Новый инфицированный объект АЧС выявлен в Псковском районе 13 сентября. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Карантин по африканской чуме свиней установлен на территории убойного пункта в деревне Крапивинка Ядровской волости Псковского района.

Обеспечение проведения ограничительных мероприятий, а также утверждение плана по предотвращению распространения АЧС поручено комитету по ветеринарии Псковской области.

Ранее карантин по африканской чуме свиней был введен на сельскохозяйственном предприятии в деревне Малая Губа Островского района.

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