В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки – Себеж

Возобновить движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж планируют уже с 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Решение о запуске железнодорожного сообщения в связи с многочисленными обращениям жителей Себежского и Пустошкинского районов принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Планируется назначить одну пару поездов: №6509 сообщением Великие Луки – Себеж с отправлением в 16:50 и прибытием в 20:05 по пятницам, субботам и воскресеньям и №6510 сообщением Себеж – Великие Луки с отправлением в 07:05 и прибытием в 10:15 по субботам, воскресеньям и понедельникам. Данное предложение выдвинуло АО «Северо-западная пригородная пассажирская компания».