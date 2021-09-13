Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки – Себеж

13 сентября 2021 года, 19:40

Возобновить движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж планируют уже с 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Решение о запуске железнодорожного сообщения в связи с многочисленными обращениям жителей Себежского и Пустошкинского районов принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Планируется назначить одну пару поездов: №6509 сообщением Великие Луки – Себеж с отправлением в 16:50 и прибытием в 20:05 по пятницам, субботам и воскресеньям и №6510 сообщением Себеж – Великие Луки с отправлением в 07:05 и прибытием в 10:15 по субботам, воскресеньям и понедельникам. Данное предложение выдвинуло АО «Северо-западная пригородная пассажирская компания».

В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки – Себеж

Расписание будет прорабатываться. В течение трёх месяцев специалисты будут проводить анализ пассажиропотока.

Поезд Великие Луки – Себеж был отменен в 2015 году из-за убыточности. В последние годы ситуация с транспортным обслуживанием южных районов Псковской области ухудшилась в том числе по причине приостановления курсирования международных поездов в связи с закрытием границы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

19 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за коронавируса
Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября
Светофор установят на пешеходном переходе у почтамта в Пскове
Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе»
Более 20 проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе»
Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове
Жители Псковской области меньше всех на Северо-Западе платят за ЖКУ
Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы
Елена Шмелёва предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте