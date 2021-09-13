Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября

Школы с возможностью развести поток голосующих и поток детей продолжат работу в смешанном формате.

17 сентября все общеобразовательные процессы в зависимости от организованной формы работы с детьми будут разделены на несколько групп.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, как будет организован учебный день школьников 17 сентября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По словам Анны Кузыченко, ученики начальных классов будут заниматься на уроках. Для школьников 5-11-ых классов запланирована проектная деятельность. Полученные задания ребята смогут реализовать в центре дополнительного образования или библиотеке.

Образовательные учреждения без возможности развести потоки перейдут на внешкольную работу.

Классы смогли выбрать различные форматы. В «День живых уроков» учащиеся отправятся на экскурсию по Пскову, учреждениям культуры или микрорайону. «День здоровья» предполагает участие учеников в «весёлых стартах» или в сдаче нормативов ГТО на пришкольном стадионе или спортивной площадке под руководством учителя физкультуры или классного руководителей.

Некоторые школы выбрали дистанционный формат работы.

Для выявления необходимости в группах продлённого дня 17 сентября родителям учеников начальной школы предоставят опросные листы. Решение нужно будет принять до 15 сентября.

16 сентября и 20 сентября в школах будет обычный учебный день.

Учебный процесс в псковских школах 17 сентября будет изменен в связи выборами, которые в этом году проходят в трёхдневном формате - с 17 по 19 сентября. В Псковской области будут выбирать депутатов Государственной Думы, Псковского областного Собрания, глав нескольких районов, а также депутатов местных собраний.