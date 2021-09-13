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Общество / Образование

Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября

13 сентября 2021 года, 18:17

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, как будет организован учебный день школьников 17 сентября. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

17 сентября все общеобразовательные процессы в зависимости от организованной формы работы с детьми будут разделены на несколько групп.

Школы с возможностью развести поток голосующих и поток детей продолжат работу в смешанном формате.

Стал известен график работы псковских школ на 17 сентября

По словам Анны Кузыченко, ученики начальных классов будут заниматься на уроках. Для школьников 5-11-ых классов запланирована проектная деятельность. Полученные задания ребята смогут реализовать в центре дополнительного образования или библиотеке.

Образовательные учреждения без возможности развести потоки перейдут на внешкольную работу.

Классы смогли выбрать различные форматы. В «День живых уроков» учащиеся отправятся на экскурсию по Пскову, учреждениям культуры или микрорайону. «День здоровья» предполагает участие учеников в «весёлых стартах» или в сдаче нормативов ГТО на пришкольном стадионе или спортивной площадке под руководством учителя физкультуры или классного руководителей.

Некоторые школы выбрали дистанционный формат работы.

Для выявления необходимости в группах продлённого дня 17 сентября родителям учеников начальной школы предоставят опросные листы. Решение нужно будет принять до 15 сентября.

16 сентября и 20 сентября в школах будет обычный учебный день.

Учебный процесс в псковских школах 17 сентября будет изменен в связи выборами, которые в этом году проходят в трёхдневном формате -  с 17 по 19 сентября.  В Псковской области будут выбирать депутатов Государственной Думы, Псковского областного Собрания, глав нескольких районов, а также депутатов местных собраний.

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