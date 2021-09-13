Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове

Подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове начала срезать старое покрытие проезжей части. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Работы проводятся от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца недели дорожники планируют завершить фрезерование, подготовить дорогу к асфальтированию и после приступить к укладке выравнивающего слоя покрытия. Всего будет два слоя асфальтобетона, конструкцию усилят геосеткой.

Три бригады выполняют работы по замене бортового камня вдоль проезжей. Большая его часть уже установлена. Рабочие также провели подготовительные работы для замены люков и разбираю асфальтобетонного покрытия тротуаров.