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Транспорт / Инфраструктура

Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове

13 сентября 2021 года, 16:55

Подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове начала срезать старое покрытие проезжей части. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Работы проводятся от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца недели дорожники планируют завершить фрезерование, подготовить дорогу к асфальтированию и после приступить к укладке выравнивающего слоя покрытия. Всего будет два слоя асфальтобетона, конструкцию усилят геосеткой.

Три бригады выполняют работы по замене бортового камня вдоль проезжей. Большая его часть уже установлена. Рабочие также провели подготовительные работы для замены люков и разбираю асфальтобетонного покрытия тротуаров.

Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове
Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Ведомость работ также включает устройство технического прохода из брусчатки на стыке зеленой зоны и проезжей части, нанесение разметки термопластиком, замену барьерного ограждения, установку скамеек и урн на пешеходной зоне, планировку газонов и посев многолетних трав.

Объект «дорожного» национального проекта является переходящим на 2023 год. Общая протяженность составляет 3,36 км (второй участок - от улицы Юбилейной до дома №70 по улице Коммунальной). Средства на ремонт – более 215 млн рублей – направлены из областного и федерального бюджетов.

Заказчиком выступает Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, подрядчиком - ООО «Дорожный отряд».

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