Жители Псковской области меньше всех на Северо-Западе платят за ЖКУ

Средняя плата за жилищно-коммунальные услуги в Псковской области составляет 3 тыс. 523 рубля и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные содержит рейтинг РИА Новости за 2020 год, опубликованный 13 сентября.

На втором месте по уровню квартплаты стоит Калининградская область (3 тыс. 705 рублей), далее - Новгородская (4 тыс. 323 рубля). Дороже всего на Северо-Западе коммунальные услуги обходятся жителям Ненецкого автономного округа и Мурманской области - 7 тыс. 587 рублей и 7 тыс. 225 рублей соответственно.

Самая высокая плата за ЖКУ в стране в прошлом году была зафиксирована в Москве - 10 тыс. 855 рублей. Меньше всего - 2 тыс. 400 рублей — за коммунальные услуги платят в Республике Алтай. В среднем по стране эта цифра составляет около 5 тыс. рублей.

В рейтинге оценивалось соотношение трат на ЖКУ и доходов среднестатистической семьи. В итоге Псковская область оказалась на 60-м месте стране и 6-м в СЗФО. На «коммуналку» псковские семьи тратят 11,1% дохода, в 2019 году этот показатель был на 0,3% ниже.

В России больше всего из суммы дохода на ЖКУ уходит у жителей Ярославской области — 13,5%, в Северо-Западном федеральном округе - у жителей Республики Коми — 13,2%.

Только 4,4% от заработка отдают на квартплату жители Республики Ингушетия, которая стала лидером рейтинга. В СЗФО на первом месте Архангельская область, где на ЖКУ уходит 8,4% дохода среднестатистической семьи.