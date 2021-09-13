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Культура / Театр

Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы

13 сентября 2021 года, 16:15

В декабре псковичей и гостей города ждет фестивальная неделя в Псковском академическом театре драмы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

«В декабре зрителей ожидает зальная часть фестиваля с приглашенными театрами из разных уголков страны, начиная от Москвы и Петербурга и заканчивая сибирскими театрами. Поэтому мы не прощаемся – будет еще целая неделя фестиваля в декабре», – рассказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Афиша декабрьской программы фестиваля будет опубликована в скором времени.

Сентябрьская часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля завершилась 12 числа спектаклем Псковского театра драмы «Смерть Тарелкина».

Постановка из программы первого этапа фестиваля проходили под открытым небом за пределами театра. По словам художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, они давно хотели вывести фестиваль на улицу и показывать спектакли «в антураже города». Публика с большим интересом откликнулась на новый «уличный» формат спектаклей.

«И 2 сентября мы открыли фестиваль совершенно незабываемым действием – реконструкцией спектакля “Блаженная Ксения. История любви” внутри Псковского кремля. Действие получилось просто фантастическое, захватывающее. Этим спектаклем открылся и Пушкинский театральный фестиваль, и новый сезон Александринского театра», – рассказал Дмитрий Месхиев.

Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы

Дарья Хваткова

Как отметил худрук Псковского театра драмы, публика с большим интересом откликнулась на «уличный» формат спектаклей. Театр планирует продолжать экспериментировать с форматами.

В 2021 году Пушкинский театральный фестиваль проходит в два этапа. Со 2 по 12 сентября в программу вошли спектакли приглашенных театров: «Я шагаю по Москве» («Невидимый театр», Санкт-Петербург) во дворе театра и «Блаженная Ксения. История любви» (Александринский театр, Санкт-Петербург) в Псковском кремле.

Зрители смогли увидеть два новых спектакля Псковского театра драмы: спектакль «Смерть Тарелкина» (режиссер – Хуго Эрикссен) и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» (режиссер – Дмитрий Месхиев). В галерее «ЦЕХ» открылась выставка главного художника театра, заслуженного художника РФ Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз и является значимым событием как для города, так и для театральной России.

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