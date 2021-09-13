Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы

В декабре псковичей и гостей города ждет фестивальная неделя в Псковском академическом театре драмы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе театра.

«В декабре зрителей ожидает зальная часть фестиваля с приглашенными театрами из разных уголков страны, начиная от Москвы и Петербурга и заканчивая сибирскими театрами. Поэтому мы не прощаемся – будет еще целая неделя фестиваля в декабре», – рассказал художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Афиша декабрьской программы фестиваля будет опубликована в скором времени.

Сентябрьская часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля завершилась 12 числа спектаклем Псковского театра драмы «Смерть Тарелкина».

Постановка из программы первого этапа фестиваля проходили под открытым небом за пределами театра. По словам художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева, они давно хотели вывести фестиваль на улицу и показывать спектакли «в антураже города». Публика с большим интересом откликнулась на новый «уличный» формат спектаклей.

«И 2 сентября мы открыли фестиваль совершенно незабываемым действием – реконструкцией спектакля “Блаженная Ксения. История любви” внутри Псковского кремля. Действие получилось просто фантастическое, захватывающее. Этим спектаклем открылся и Пушкинский театральный фестиваль, и новый сезон Александринского театра», – рассказал Дмитрий Месхиев.