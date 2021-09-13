Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи и их собаки стали призерами по NoseWork в Санкт-Петербурге

13 сентября 2021 года, 14:40

Жители Псковской области получили медали на крупнейших в России соревнованиях по NoseWork, прошедших в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова рассказала, что в этой дисциплине собаки под руководством проводников учатся искать запахи. Соревнования проводятся в четырех категориях: на транспортных средствах, на местности, на предметах и в помещениях.

Данные состязания способствуют реализации способностей собак анализировать запахи и работать носом. Елена Балыкова также отметила, что такой вид деятельности является веселым времяпрепровождением для питомца, которое помогает его развитию. Порода, возраст, физическое состояние собаки в NoseWork не важны, главное – желание и способность пользоваться носом.

Псковичи и их собаки стали призерами по NoseWork в Санкт-Петербурге

В соревнованиях участвовали порядка 80 спортивных пар. Псковичи показали отличные результаты, несмотря на сильную конкуренцию. Ирина Губанова и английский кокер-спаниель Веста заняли первое место на местности. Второе в категории «Транспортные средства» завоевали Марина Валинг и цвергшнауцер Бант. Александра Иванова и керри-блю-терьер Бонд, участвовавшие в категории «Помещение», и Александра Руднева и бордер-колли Каспер, продемонстрировавшие себя в «Предметах», получили третье место.

Соревнования проходили на дрессировочной площадке при управлении МЧС.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе»
Более 20 проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе»
Старый асфальт срезают на Коммунальной в Пскове
Жители Псковской области меньше всех на Северо-Западе платят за ЖКУ
Фестивальная неделя стартует в декабре в Псковском театре драмы
Елена Шмелёва предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий
В Пскове водитель электросамоката пострадал в результате ДТП с иномаркой
Во второй половине сентября в Псковскую область придёт «бабье лето»
Фальшивые банкноты обнаружили в Пскове и Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
Смотри в оба

Общество / Здоровье
13 сентября 14:17

Смотри в оба
Черное и цветное

Общество
13 сентября 10:28

Черное и цветное

Работы псковских студенток попали на страницы американских журналов моды
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит