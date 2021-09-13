Псковичи и их собаки стали призерами по NoseWork в Санкт-Петербурге

Жители Псковской области получили медали на крупнейших в России соревнованиях по NoseWork, прошедших в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Президент регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова рассказала, что в этой дисциплине собаки под руководством проводников учатся искать запахи. Соревнования проводятся в четырех категориях: на транспортных средствах, на местности, на предметах и в помещениях.

Данные состязания способствуют реализации способностей собак анализировать запахи и работать носом. Елена Балыкова также отметила, что такой вид деятельности является веселым времяпрепровождением для питомца, которое помогает его развитию. Порода, возраст, физическое состояние собаки в NoseWork не важны, главное – желание и способность пользоваться носом.