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Происшествия / ДТП

В Пскове водитель электросамоката пострадал в результате ДТП с иномаркой

13 сентября 2021 года, 13:51

Водитель электросамоката пострадал после столкновения с иномаркой в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Госавтоинспекцию Псковской области.

Авария произошла 12 сентября в 03:20 рядом с домом №64 на Рижском проспекте.

В Пскове водитель электросамоката пострадал в результате ДТП с иномаркой

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Водитель электросамоката KUGOO M5 1987 года рождения двигался по велосипедной и пешеходной дорожке с разделением движения. При выезде на проезжую часть он не выбрал безопасную скорость и совершил столкновении с автомобилем Ford Fusion под управлением мужчины 1985 года рождения.

Как сообщили в инспекции, мощность электросамоката в длительной нагрузке – более 0,25 кВт – равняется мощности мопеда.

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката. От прохождения медосведетельствования он отказался, в госпитализации не нуждался. Водитель автомобиля был трезв.

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