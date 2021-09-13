Во второй половине сентября в Псковскую область придёт «бабье лето»

«Бабье лето» придёт в Псковскую область во второй половине сентября и продержится около двух недель, практически до конца месяца. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, во второй половине сентября дневные температуры в регионе будут диапазоне +10...+15 градусов. Ночами же ожидается от +2 до +7 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки. При этом существенных осадков не прогнозируется.

«Может быть в октябре ещё будет волна тепла, но пока просматривается только сентябрь», - сказала Тала Нещадимова.