Фальшивые банкноты обнаружили в Пскове и Великих Луках

Купюры с признаками подделки обнаружили в Пскове и Великих Луках на прошлой неделе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую пятитысячную купюру выявили в Великих Луках 10 сентября. По данным управления, банкнота поступила из магазина в посёлке Усвяты.

Сообщение об обнаружении купюры с признаками подделки в одном из финансовых учреждений областного центра поступило в УМВД России по городу Пскову 12 сентября. Туда фальшивая пятитысячная купюра была доставлена вместе с выручкой опочецкого магазина. Обстоятельства произошедшего выясняются.