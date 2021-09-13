Лидер псковских коммунистов попал в больницу с коронавирусом

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко попал в больницу с коронавирусом, пишет Псковское агентство информации .

Как рассказал Пётр Алексеенко, в Псковской областной инфекционной больнице он находится с 11 сентября и рассчитывает, что через 2-3 дня его выпишут, после чего ещё будет период карантина.

Как уверяет лидер псковских коммунистов, заболевание протекает у него в лёгкой форме. «Был привит и все равно заболел», - констатировал он.

При этом Пётр Алексеенко заверил, что его болезнь никак не отразится на ходе предвыборной кампании КПРФ в Псковской области. «Избирательный штаб партии работает, основная работа сделана, далее — финишная прямая», - сказал он.