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Общество / Здоровье

Лидер псковских коммунистов попал в больницу с коронавирусом

13 сентября 2021 года, 12:17

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко попал в больницу с коронавирусом, пишет Псковское агентство информации.

Лидер псковских коммунистов попал в больницу с коронавирусом

Как рассказал Пётр Алексеенко, в Псковской областной инфекционной больнице он находится с 11 сентября и рассчитывает, что через 2-3 дня его выпишут, после чего ещё будет период карантина.

Как уверяет лидер псковских коммунистов, заболевание протекает у него в лёгкой форме. «Был привит и все равно заболел», - констатировал он.

При этом Пётр Алексеенко заверил, что его болезнь никак не отразится на ходе предвыборной кампании КПРФ в Псковской области. «Избирательный штаб партии работает, основная работа сделана, далее — финишная прямая», - сказал он.

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Комментарии

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Бабулечка
12:55 13.09.2021

Какая "хорошая" реклама вакцине от ковидгриппа. Не привился бы экспериментальным препаратом, мог бы вообще не болеть, иммунитет ослабил гражданин.

Бабулечка
13:45 13.09.2021

Повезло ему, что в новую попал больничку. А в райбольнице в 11 палате одного из отделений холод, сырость, плесень очень ржавая батарея, дыры в полу и на потолке затыканы тряпками, дырявый линолеум, обшарпанные стены, и больные ковидом после "вакцинации",живые люди. Президенту почему такое не показали? И местные чиновники не спешат увидеть ужас и грязь больничную. Придётся видео предоставить.Позор!!!

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