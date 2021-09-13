Завершен капитальный ремонт моста через реку Кобылицу в Псковской области

Мост через реку Кобылицу, находящийся на 55-ом км автодороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе, капитально отремонтирован. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Длина участка моста с автоподходами, на котором велись ремонтные работы, составила 423 метра. Длина самого моста – 24,1 метра. На время ремонта было оборудовано временное сооружение.