Завершен капитальный ремонт моста через реку Кобылицу в Псковской области

Мост через реку Кобылицу, находящийся на 55-ом км автодороги Порхов – Успенье в Дедовичском районе, капитально отремонтирован. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Длина участка моста с автоподходами, на котором велись ремонтные работы, составила 423 метра. Длина самого моста – 24,1 метра. На время ремонта было оборудовано временное сооружение.
В рамках капитального ремонта старый мост был полностью обновлен. Смонтировано девять железобетонных балок пролетного строения, сооружено две опоры. Выполнено устройство гидроизоляции, выравнивающего слоя из бетона, покрытия проезжей части из асфальтобетона, установлено перильное и барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.
Также подрядчиком были обустроены лестничные сходы, водосброс с проезжей части и очистные сооружения, сделаны деформационные щебеночно-мастичные швы, произведен вынос коммуникаций, попадающих в зону капремонта.
Работы на объекте стартовали в конце 2020 года. Финансирование капитального ремонта данного объекта – 116 млн. рублей – осуществлялось из областного бюджета. Подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег»» все работы выполнила в срок и с надлежащим качеством.