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Общество / Здоровье

Более 178 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

13 сентября 2021 года, 10:57

На данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привиты 178 тыс. 928 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Более 178 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Дарья Хваткова

Оба компонента вакцины получили 162 тыс. 852 человека. Ревакцинацию прошли 1 тыс. 910 жителей Псковской области.

За прошедшие сутки, 12 сентября, первым компонентом были привиты 58 человек, вторым – 204, ревакцинированы – 22. Расход вакцины на данный момент составляет 76,2%.

«Рост заболеваемости пока незначительный, но это ещё один повод задуматься о вакцинации до наступления новой волны», – подчеркнул губернатор региона.

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