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Общество / Здоровье

На 6% увеличилась динамика распространения коронавируса в Псковской области

13 сентября 2021 года, 10:04

За прошедшую неделю в Псковской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 6%. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, на эпидситуации сказались возвращение жителей региона из отпусков и начало учебного года.

За минувшие сутки, 12 сентября, в Псковской области коронавирусом заразились еще 97 человек. В Пскове (всего 16 тыс. 813) и Великих Луках (всего 7 тыс. 804) добавились по 24 новых случая коронавирусной инфекции. В Псковском районе выявлено шесть заболевших (всего 3 тыс. 945).

Девять новых случаев коронавируса зафиксированы в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 128), семь – в Великолукском (всего 1 тыс. 178), шесть – в Порховском  (всего 1 тыс. 451). Пять человек заболели в Плюсском районе (всего 858), четыре – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 284), три – в Печорском (всего 872). По два новых случая коронавируса зафиксированы в Островском (всего 2 тыс. 211) и Стругокрасненском (всего 608) районах. По одному человеку заразились в Опочецком (всего 1 тыс. 300), Новоржевском (всего 679), Пушкиногорском (всего 575), Бежаницком (всего 513) и Палкинском (всего 501) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирусом заболели 48 тыс. 170 человек, выздоровели – 41 тыс. 684 (за минувшие сутки – 4), умерли – 715. Всего проведено 515 тыс. 480 исследований на COVID-19 (за прошедшие сутки – 694).

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Комментарии

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Бабулечка
12:51 13.09.2021

Так и будет, чем больше ковидвакцинаций ,тем выше заболеваемость. Д.Медведев сказал по этому поводу, что иначе распространить болезнь будет просто невозможно.

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