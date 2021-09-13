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Спорт / Соревнования

Изборские спортсмены вышли в финал «Президентских состязаний»

13 сентября 2021 года, 09:27

Спортсмены из Изборска вышли в финал «Президентских состязаний», которые проходят во Всероссийском Детском центре «Орлёнок», сообщает корреспондент газеты «Печорская правда».

Изборские спортсмены вышли в финал «Президентских состязаний»

Фото: газета «Печорская правда»

Семиклассники из Изборского лицея прошли теоретический этап состязаний, заняв на нем первое место и показав отличное знание теории. Их тренером выступила Эльвира Строителева. По результатам теоретического этапа в финал вышли шесть лучших команд.

На данный момент у лицеистов из Изборска набрано 36 очков. Такое же количество и у представителей из Челябинской области. На третьем месте, с разницей в четыре очка, расположились участники из Алтайского края.

Впереди финал состязаний, на котором изборяне покажут своё мастерство.

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