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Общество

До 20 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 13 сентября

13 сентября 2021 года, 08:30

13 сентября в Псковской области воздух в дневное время прогреется до +15...+20 градусов, ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

До 20 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 13 сентября

Арсений Тимашов

Днём по всей территории области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время существенных осадков не прогнозируется. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове и Великих Луках также ожидаются кратковременные дожди. В Пскове днём столбики термометров покажут +16...+18 градусов, ночью – +5...+7 градусов. В Великих Луках воздух днём прогреется до +18...+20 градусов, в ночное время прогнозируется +5...+7 градусов.

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