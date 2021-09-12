Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ выступил в Псковском кремле в рамках масштабного музыкального проекта «Славься, Русь!», сообщает Псковское агентство информации. Мероприятие посвящёно 800-летию Александра Невского.

С ведущим творческим коллективом Вооруженных сил Российской Федерации выступили солистка Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. В программе — военные марши, патриотические песни, популярная и классическая музыка. В составе оркестра два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический. Оркестр участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади.

Главный военный дирижер Вооруженных сил РФ – заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин. Начальник оркестра — заслуженный артист Российской Федерации полковник Сергей Дурыгин. Дирижёр оркестра — подполковник Константин Петрович

Мероприятие прошло при поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы мероприятия — Театрально-концертная дирекция Псковской области и областной центр народного творчества.