Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Шоу орловских рысаков позволит псковскому ипподрому обрести новую жизнь

12 сентября 2021 года, 18:03

Шоу орловских рысаков позволит псковскому ипподрому обрести новую жизнь, такое мнение высказал руководитель Имперского Русского Балета, заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, уже сделаны три программы с орловскими рысаками, которые направлены на возрождение ипподромов. «Я хочу посмотреть псковский ипподром и предложить губернатору потрясающее шоу орловских рысаков именно с дальнейшим возрождением старинного псковского ипподрома», – рассказал Гедиминас Таранда.

Гедиминас Таранда сообщил, что шоу орловских рысаков уже прошло в Калужской области – в Боровске, Калуге, Тарусе и Мещовске. По его словам, шоу имело успех. И его обязательно покажут в Пскове.

«История псковского ипподрома – одна из старинных с такими традициями. Когда мы читали, я даже не мог поверить, что такие традиции есть в Пскове. Это сразу даст новый толчок, и тем более лошадей уже давно никто в городах не видел, а мы не просто лошадей привозим – мы привозим старинные повозки, фаэтоны, брички образца 1900, 1877 годов. Всё это идёт кавалькадой на параде», – добавил спикер.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вблизи поворота на деревню Богданово перевернулся грузовик
При Псково-Печерском монастыре откроют больницу
Памятник бабушке с карапузом-внучком появится в Печорах
Будет сдержанно, аккуратно и на века - митрополит Тихон об укреплении склонов Снетогорского монастыря
Митрополит Тихон: Подземный храм будет безопасным
В Пскове началась ежегодная пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона
Коронавирусной инфекцией заразилось 98 жителей Псковской области
Митрополит Тихон освятил храм Александра Невского в Пскове
В Псковской области местами ожидаются грозы и ливни

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои