Шоу орловских рысаков позволит псковскому ипподрому обрести новую жизнь, такое мнение высказал руководитель Имперского Русского Балета, заслуженный деятель искусств Гедиминас Таранда в эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, уже сделаны три программы с орловскими рысаками, которые направлены на возрождение ипподромов. «Я хочу посмотреть псковский ипподром и предложить губернатору потрясающее шоу орловских рысаков именно с дальнейшим возрождением старинного псковского ипподрома», – рассказал Гедиминас Таранда.

Гедиминас Таранда сообщил, что шоу орловских рысаков уже прошло в Калужской области – в Боровске, Калуге, Тарусе и Мещовске. По его словам, шоу имело успех. И его обязательно покажут в Пскове.

«История псковского ипподрома – одна из старинных с такими традициями. Когда мы читали, я даже не мог поверить, что такие традиции есть в Пскове. Это сразу даст новый толчок, и тем более лошадей уже давно никто в городах не видел, а мы не просто лошадей привозим – мы привозим старинные повозки, фаэтоны, брички образца 1900, 1877 годов. Всё это идёт кавалькадой на параде», – добавил спикер.