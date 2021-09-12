Будет сдержанно, аккуратно и на века - митрополит Тихон об укреплении склонов Снетогорского монастыря

«Мы сделали проект укрепления склона обители. Склон мог упасть и повлечь за собой храм с фресками XIV века. Будет сдержанно, аккуратно и на века», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-конференции 12 сентября, передает Псковское агентство информации.

По его словам, склоны Снетогорского монастыря укреплены на 65-70 %. К концу 2021 года – началу 2022 года они будут завершены», – рассказал Тихон.

Митрополит также сообщил, что в Мирожском монастыре затапливает храм с фресками XII века, но уже есть проект, который позволит спасти фрески от уничтожения. Проект должен быть завершен к середине 2022 года.