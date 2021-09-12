Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Будет сдержанно, аккуратно и на века - митрополит Тихон об укреплении склонов Снетогорского монастыря

12 сентября 2021 года, 15:39

«Мы сделали проект укрепления склона обители. Склон мог упасть и повлечь за собой храм с фресками XIV века. Будет сдержанно, аккуратно и на века», - отметил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-конференции 12 сентября, передает Псковское агентство информации.

По его словам, склоны Снетогорского монастыря укреплены на 65-70 %. К концу 2021 года – началу 2022 года они будут завершены», – рассказал Тихон.

Митрополит также сообщил, что в Мирожском монастыре затапливает храм с фресками XII века, но уже есть проект, который позволит спасти фрески от уничтожения. Проект должен быть завершен к середине 2022 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Памятник бабушке с карапузом-внучком появится в Печорах
Митрополит Тихон: Подземный храм будет безопасным
В Пскове началась ежегодная пресс-конференция митрополита Псковского и Порховского Тихона
Коронавирусной инфекцией заразилось 98 жителей Псковской области
Митрополит Тихон освятил храм Александра Невского в Пскове
В Псковской области местами ожидаются грозы и ливни
Президент поддержал строительство нового учебного корпуса псковского университета
Патриарх Кирилл освятил мемориал Александру Невскому в Самолве
Президент России Владимир Путин принимает участие в открытие мемориала «Александр Невский с дружиной»

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои