Митрополит Тихон: Подземный храм будет безопасным

Подземный храм, строительство которого планируется в Псково-Печерском монастыре, будет разноуровневым и главное – безопасным. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-конференции 12 сентября.

Митрополит Тихон отметил, что храм нужен. «Количество паломников и туристов увеличивается и наш большой Михайловский собор всех уже не вмещает. Главное – понять объёмы будущего храма и позаботиться о его безопасности. Мы пригласили псковских и московских специалистов, которые занимались в том числе строительством моста через Керченский пролив», - отметил он.

По его словам, храм рассчитан на 2000 человек. «В храме будет протекать подземная река, он будет разноуровневым и главное – безопасным. В будущем году государственная комиссия должна будет утвердить проект», – рассказал Тихон.

Митрополит также сообщил, что появилась организация, которая займется строительством канализации в монастыре, что позволит очистить две речки поблизости.