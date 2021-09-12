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Культура

Митрополит Тихон: Подземный храм будет безопасным

12 сентября 2021 года, 14:59

Подземный храм, строительство которого планируется в Псково-Печерском монастыре, будет разноуровневым и главное – безопасным. Как сообщает Псковское агентство информации, об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон во время пресс-конференции 12 сентября.

Митрополит Тихон отметил, что храм нужен. «Количество паломников и туристов увеличивается и наш большой Михайловский собор всех уже не вмещает. Главное – понять объёмы будущего храма и позаботиться о его безопасности. Мы пригласили псковских и московских специалистов, которые занимались в том числе строительством моста через Керченский пролив», - отметил он.

По его словам, храм рассчитан на 2000 человек. «В храме будет протекать подземная река, он будет разноуровневым и главное – безопасным. В будущем году государственная комиссия должна будет утвердить проект», – рассказал Тихон.

Митрополит также сообщил, что появилась организация, которая займется строительством канализации в монастыре, что позволит очистить две речки поблизости.

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