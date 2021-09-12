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Общество

Митрополит Тихон освятил храм Александра Невского в Пскове

12 сентября 2021 года, 10:53

12 сентября, в день празднования перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, состоялось великое освящение храма Святого Александра Невского в Пскове, сообщает Псковское агентство информации.

Чин освящения и праздничную Божественную литургию в храме в этот день совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон, глава Псковской митрополии, в сослужении настоятеля храма митрофорного протоиерея Олега Тэора и местного духовенства.

У стен храма престольное торжество продолжилось праздничной программой. Для гостей выступают храмовые хоры и духовой оркестр 76-й дивизии ВДВ, при храме работает выставка-ярмарка. Также для всех собравшихся организованы сладкое угощение и полевая кухня.

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