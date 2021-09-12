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Общество

В Псковской области местами ожидаются грозы и ливни

12 сентября 2021 года, 10:13

С 10-13 часов 12 сентября в Псковской области местами ожидаются грозы и ливни, сообщили в региональном управлении МЧС.

При грозе советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

В целом на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек, при грозе порывистый.  Температура по области: +20…+25 градусов.

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