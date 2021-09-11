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Общество / Образование

Президент поддержал строительство нового учебного корпуса псковского университета

11 сентября 2021 года, 22:42

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета.

Михал Ведерников рассказал президенту,  регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины.

Совместно с правительством был проработан вопрос строительства нового корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, но по государственной программе он появится не раньше 2025 года.

Минобороны РФ, которое довольно быстро построило в регионе три корпуса новой инфекционной больницы, готово взяться за этот проект уже в 2021 году.

В случае, если проектом займутся военные его стоимость составит 1 млрд рублей.

Президент выразил поддержку проекту.

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