Президент поддержал строительство нового учебного корпуса псковского университета

Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета.

Михал Ведерников рассказал президенту, регион испытывает проблемы с кадрами во многих сферах экономики, особенно это касается медицины.

Совместно с правительством был проработан вопрос строительства нового корпуса для медицинского факультета ПсковГУ, но по государственной программе он появится не раньше 2025 года.

Минобороны РФ, которое довольно быстро построило в регионе три корпуса новой инфекционной больницы, готово взяться за этот проект уже в 2021 году.

В случае, если проектом займутся военные его стоимость составит 1 млрд рублей.

Президент выразил поддержку проекту.