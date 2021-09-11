Патриарх Кирилл освятил мемориал Александру Невскому в Самолве.В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, помощник президента Владимир Мединский и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

После открытия мемориала президент Владимир Путин и патриарх Кирилл в сопровождении Михаила Ведерникова и митрополита Тихона осмотрели комплекс.

После небольшой прогулки по территории мемориала Владимир Путин пообщался с волонтерами.

Напомним, что расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведён в рамках исполнения указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.