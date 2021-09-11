Псковский студент получил грант на реализацию образовательного проекта

Студент Псковского государственного университета Илья Никитин по итогам форума «Россия — страна возможностей» получил грантовую поддержку в размере 200 тыс рублей на реализацию проекта под названием «Пятерка успешного студента СПО», сообщили в пресс-службе администрации региона.

Образовательная программа предполагает 24 часа занятий тренингового типа, ориентированных на 250 обучающихся трёх колледжей Пскова, заинтересованных в личностном развитии. По результатам освоения участники проекта смогут повысить эффективность мышления и развивать эмоциональный интеллект, развить лидерские компетенции и стратегическое мышление, научиться решать конфликтные ситуации, а также овладеют рядом других компетенций.

Проект разделен на 7 этапов, на каждый из них отводится от 2-х до 4-х часов занятий.

Напомним, в форуме «Россия — страна возможностей» принимают участие несколько тысяч человек, среди которых участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей». За время работы форума талантливые и амбициозные молодые люди со всей страны стоили Город мечты в Капсельской бухте. Участники форума слушали выступления известных управленцев, представителей крупных компаний, участвовали в дискуссиях. Помимо обширной образовательной программы и марафона историй успеха участников проектов платформы, для форумчан подготовили нетворкинг-программу, спортивные активности, симфонический спектакль, несколько концертов.