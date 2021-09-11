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Общество

Президент России находится с визитом в Псковской области

11 сентября 2021 года, 17:43

Президент России находится с визитом в Псковской области. В регион он прибыл во второй половине дня.

Сразу после прибытия отправится в деревню Самолву Гдовского района, где примет участие в церемонии открытии мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет чин освящения историко-культурного мемориала.

Вместе с Владимиром Путиным открывать мемориал будут помощник президента Владимир Мединский и митрополит Псковской и Порховский Тихон (Шевкунов).

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