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Общество / Армия

В учениях под Псковом военные впервые использовали современные приборы ночного видения

11 сентября 2021 года, 14:37

В учениях под Псковом военные впервые использовали современные приборы ночного видения. Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, в ночь на 11 сентября в ходе учений «Запад – 2021» состоялась выброска 600 человек личного состава и 9 единиц техники.

В учениях под Псковом военные впервые использовали современные приборы ночного видения

Фото: https://function.mil.ru/

Координация движений в воздухе и на площадке приземления «Кислово» под Псковом осуществлялась с использованием современных комплектов навигации и приборов ночного видения.

Перед высадкой десанта была проведена воздушная разведка объектов и позиций условного противника, после которой артиллеристы и экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли по ним массированный удар различными средствами огневого поражения.

После приземления десантники захватили аэродром условного противника с целью обеспечения высадки главных сил соединения, а затем совершили марш на штатной технике на полигон «Струги Красные» протяженностью около 100 километров, где им предстоит отработать рейдовые и десантно-штурмовые действия по захвату выгодного рубежа, уничтожению вновь выявленных объектов противника, ведению маневренной обороны и удержанию участка государственной границы.

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