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Экономика / Инвестиции

Фонд инвестиционного развития начал работать в Псковской области

11 сентября 2021 года, 10:34

Фонд инвестиционного развития начал работать в Псковской области. Как сообщается на инвестиционном портале, он стал преемником Агентства инвестиционного развития Псковской области в основных направлениях деятельности.

Его задача – помогать бизнесу в реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области.

Фонд оказывает консультационную поддержку по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Псковской области, содействует в оперативном поиске площадки для реализации инвестиционного проекта, взаимодействует с органами исполнительной власти и инфраструктурными организациями, содействует в прохождении процедур подготовки и согласования разрешительной документации, в получении финансовой поддержки инвестиционного проекта, а также использует индивидуальный подход к подбору мер поддержки федерального и регион регионального уровня для реализации инвестиционного проекта.

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