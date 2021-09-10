Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На предприятии в Островском районе введён карантин по африканской чуме свиней

10 сентября 2021 года, 22:34

На сельскохозяйственном предприятии в деревне Малая Губа Островского района введён карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий Указ издал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Документ устанавливается карантинную и угрожаемую зоны. В зоне наблюдения оказались семь районов: Островский, Псковский, Палкинский, Пыталовский, Пушкиногорский, Новоржевский, Порховский.

На территории первой зоны введён запрет на свободное перемещение транспорта, перевоз, перегруппировку, ввоз, вывоз и убой свиней, на вывоз продукции растениеводства и животноводства. В других зонах также действует серия ограничений.

Карантин будет действовать 30 дней. Этот срок начинается с момента уничтожения свиней в эпизоотическом очаге, убоя или уничтожения свиней в угрожаемой зоне и проведения других предусмотренных ветеринарными правилами мероприятий.

Ранее глава Островского района Дмитрий Быстров заявил, что режим чрезвычайной ситуации из-за выявленной африканской чумы свиней на территории муниципалитета не вводился.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дмитрий Быстров: Режима ЧС по африканской чуме свиней в Островском районе нет
Псковская область вошла в число получателей субсидии на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
Предвыборная гонка стала главной темой нового выпуска «Псковского телеграма»
Патриарх Кирилл проведет чин освящения мемориала «Александр Невский с дружиной» в Псковской области
Лучшие работники газовой отрасли получили благодарственные письма от псковского губернатора
Температуру и влажность будут ежедневно контролировать в храмах Пскова из списка ЮНЕСКО
Гедеминас Таранда рассказал, что покажет псковичам Имперский Русский балет
Псковичи недовольны ходом работ по замене лифтов
Рассматриваются два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Зубной дефицит

Общество / Здоровье
6 сентября 21:06

Зубной дефицит

Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои