На предприятии в Островском районе введён карантин по африканской чуме свиней

На сельскохозяйственном предприятии в деревне Малая Губа Островского района введён карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий Указ издал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Документ устанавливается карантинную и угрожаемую зоны. В зоне наблюдения оказались семь районов: Островский, Псковский, Палкинский, Пыталовский, Пушкиногорский, Новоржевский, Порховский.

На территории первой зоны введён запрет на свободное перемещение транспорта, перевоз, перегруппировку, ввоз, вывоз и убой свиней, на вывоз продукции растениеводства и животноводства. В других зонах также действует серия ограничений.

Карантин будет действовать 30 дней. Этот срок начинается с момента уничтожения свиней в эпизоотическом очаге, убоя или уничтожения свиней в угрожаемой зоне и проведения других предусмотренных ветеринарными правилами мероприятий.

Ранее глава Островского района Дмитрий Быстров заявил, что режим чрезвычайной ситуации из-за выявленной африканской чумы свиней на территории муниципалитета не вводился.